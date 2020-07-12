Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

Единственным регионом, где врачи не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, остается Чукотка. Отмечается, что в 22,5% случаев (1491) заболевание проходит бессимптомно. Общее число новых случаев COVID-19 в России выросло за сутки до 727 162 (+0,9%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медики выявили более 6 500 зараженных коронавирусом за сутки в России

VSE42.RU04:01

В России выявили 6615 новых фактов заражения COVID-19

Национальная служба новостей03:57

В Ставропольском крае выявляется все больше зараженных коронавирусом

ИА Красная Весна02:05

Оперштаб РФ: за последние сутки выявлено 6615 новых пациентов с коронавирусом

Политическая Экспертиза03:52

В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:46

Медики выявили 6615 новых носителей COVID-19 в России

ПолитРоссия03:52

В России зарегистрировали 6 635 новых случаев заражения коронавирусом

Медиазона10 июля в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Единоборства

Тактаров отреагировал на победу Петра Яна в титульном поединке UFC 251

Газета.Ru 03:26
1
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
71
Происшествия

На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива

В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23
34
Общество

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом

Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
18
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице

Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
11
Авто

Обновлённый Lexus LS, мультимедийка нового Mercedes-Benz S-класса и гибридный родстер Lamborghini: главное за неделю

Всё только самое интересное: экстерьер и интерьер российской Kia K5/Optima, обновлённый Lexus LS, мультимедийная система нового Mercedes-Benz S-класса, кроссовер Toyota Corolla Cross и супергибрид Lamborghini Sian без крыши.
Motor 03:00
5
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
909
Общество

Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

РИА Новости 04:12
Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
642
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
18
Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
Музыка

Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню

Толк 10 июля в 10:07
3
Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
96
Шоу-бизнес

Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику

Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
Комсомольская правда вчера в 15:35
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
297
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
2,4K
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
11
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
1,1K
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
3
Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
41
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,4K
Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
12
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
521
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
522
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
111
Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
158
Гаджеты

Honor выпустит ноутбуки с быстрой зарядкой, как у смартфонов

Сообщается, что новинки от Honor получат быструю зарядку, как у смартфонов.
Ferra вчера в 07:48
7
ещё по теме
Главное