Коронавирус

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В России за последние сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. "За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
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В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом

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