Коронавирус
Радио SputnikВ России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции. "За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
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В Заполярье выявлен за сутки 181 новый случай заражения коронавирусом
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Вести.Ru 10:51
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Planet Today вчера в 08:54
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновят в Новой Зеландии
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
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