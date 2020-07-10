Коронавирус
ИжевскИнфо.РУВ России выявили 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 6 635 новых случаев коронавируса, в том числе 25,2% составляют люди, которые контактировали с зараженными, но не имеют клинических симптомов. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Общество
Какие ограничения сохранятся в Москве после 13 июля
В Москве с понедельника, 13 июля, отменяется обязательный масочный режим на улицах. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 10:42
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
В Ямальской тундре выявлен первый случай коронавируса
ОГТРК Ямал-Регион 04:27
Здоровье
В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
Lenta.ru 03:49
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Армия и оружие
В российской армии создадут мобильные полки ЗРПК ПВО «Панцирь»
Москва, 9 июля 2020, 23:40 — REGNUM Российское военное ведомство начинает формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь», сообщает 9 июля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
REGNUM вчера в 16:40
Происшествия
Коронавирус в Калининграде выявили у прилетевшего на лечение ребёнка
Врачи диагностировали COVID-19 у ребёнка, который прилетел в регион на плановую госпитализацию. Коронавирус у него протекал без симптомов.
Калининград.Ru 04:47
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
Футбол
На стадионе «Торпедо» в Москве молния ударила в 16-летнего футболиста
Не растерялся лишь тренер команды Антон Басов. Мужчина откачал мальчика и передал его скорой. Сегодня ребенок уже пришел в себя.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июля в 06:56
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
Моя Москва.онлайн 00:27
Происшествия
В Севастополе зафиксирован один новый случай коронавируса
С начала пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 258 человек.
Вести.Севастополь 04:31
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Энергетика
Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 9 копеек
Средние потребительские цены на бензин в России с 29 июня по 5 июля выросли на 9 копеек и составили 45,27 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 12:11
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах
Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
Шоу-бизнес
В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Popcornnews.ru 04:00