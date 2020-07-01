В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

Общество RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 3

Экономика Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 7

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области. 1,3K

Политика В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости. 125

Экономика Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.

Происшествия Подполковник СБУ требовал взятку $250 тыс. за сокрытие тайны о смерти народного депутата В ГБР отметили, что по имеющейся версии, высокопоставленный офицер СБУ был организатором и руководителем преступной организации, участники которой с мая текущего года вымогали от гражданина деньги в размере $250 тыс. за нераспространение информации о сокрытии сведений обстоятельств смерти одного из украинских народных депутатов.

Общество Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ Стипендии студентов российских вузов должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявили авторы аналитического доклада, разработанного по инициативе Минобрнауки России.