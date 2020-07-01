Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 667 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
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Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Политика
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК утвердил окончательные итоги общероссийского голосования по Конституции после получения 100% протоколов, передает корреспондент РБК.
РБК 04:46
Экономика
Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса
Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».
РБК 04:00
Экономика
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:41
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
Общество
В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Политика
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Спорт
ВФЛА не смогла выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
МК-Спорт вчера в 07:26
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Кино
Генри Кавилл не намерен возвращаться к роли Супермена
NewInform 03:20
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Экономика
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград вчера в 07:21
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом «Спартака» Глушенковым
Футболист «Спартака» Максим Глушенков, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru вчера в 01:26
Происшествия
Подполковник СБУ требовал взятку $250 тыс. за сокрытие тайны о смерти народного депутата
В ГБР отметили, что по имеющейся версии, высокопоставленный офицер СБУ был организатором и руководителем преступной организации, участники которой с мая текущего года вымогали от гражданина деньги в размере $250 тыс. за нераспространение информации о сокрытии сведений обстоятельств смерти одного из украинских народных депутатов.
ИА Новороссия 01:42
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ
Стипендии студентов российских вузов должны быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявили авторы аналитического доклада, разработанного по инициативе Минобрнауки России.
Взгляд.ру 04:05
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
За последние три месяца американский автопроизводитель Tesla продал 90,65 тысячи электрокаров, что на 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Evo-rus.com 04:39