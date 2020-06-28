Общество
Lenta.ruВ России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. Зафиксировано 104 летальных исхода.
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В России зафиксирован 6 791 новый случай заражения коронавирусом
Национальная служба новостей28 июня в 04:07
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Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
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Путин получил положенные подарки после голосования
Напомним, что после голосования москвичи получают набор: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов".
Российская газета 05:40
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
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Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
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Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня
Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
Общество
Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
Общество
В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»
Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 07:05
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
Общество
В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования
Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Моя Москва.онлайн 06:01
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Экономика
С 1 июля рост стоимости услуг ЖКХ в Челябинске не превысит 3,6%
Комментарий Елены Вадимовны Феклистовой, зам. начальника управления ЖКХ города Челябинска: — В декабре 2019 года городская дума приняла решение не повышать тарифы на жилищные услуги в 2020 году, а на коммунальные — в пределах 3,6 процента.
Вечерний Челябинск 05:20
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
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В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
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Футбол
РФС сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»
РПЛ сообщила о десяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
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Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02