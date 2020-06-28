Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале. Зафиксировано 104 летальных исхода.
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В России зафиксирован 6 791 новый случай заражения коронавирусом

Национальная служба новостей28 июня в 04:07

Свыше 6,5 тысяч новых заболевших COVID-19 обнаружено в России

Би-порт28 июня в 04:02

В России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru28 июня в 03:49
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Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
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Политика

Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
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Политика

Путин получил положенные подарки после голосования

Напомним, что после голосования москвичи получают набор: ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов".
Российская газета 05:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС вчера в 04:09
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам по Конституции 30 июня

Пресс-секретарь главы государства добавил, что режим "дня тишины" в этом случае не действует, поэтому агитационные мероприятия не запрещены Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 30 июня Владимир Путин выступит с обращением к нации по поводу голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсант".
Толк вчера в 05:43
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Общество

Посол Белоруссии заявил о понимании в вопросе цен на газ с Россией

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил, что Белоруссии и России удалось прийти к взаимопониманию в вопросе формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс.
Газета.Ru 06:59
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Общество

В Москве на Красной площади сегодня были задержаны участники акции «2036»

Как сообщает телеканал Дождь, в этом участвовали 8 человек, среди них участники группы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
Эхо Москвы 07:05
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Космос

«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя

«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
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Общество

В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования

Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Политика

NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
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Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
4
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Общество

Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
39
Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
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Футбол

«Бавария» подписала контракт с 18-летним защитником «ПСЖ» Куасси

Sport24.ru 04:17
Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

Моя Москва.онлайн 06:01
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Экономика

С 1 июля рост стоимости услуг ЖКХ в Челябинске не превысит 3,6%

Комментарий Елены Вадимовны Феклистовой, зам. начальника управления ЖКХ города Челябинска: — В декабре 2019 года городская дума приняла решение не повышать тарифы на жилищные услуги в 2020 году, а на коммунальные — в пределах 3,6 процента.
Вечерний Челябинск 05:20
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Политика

Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 29 июня в 11:03
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Футбол

РФС сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в «Оренбурге»

РПЛ сообщила о десяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:36
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Политика

Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02
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