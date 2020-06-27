За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.

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