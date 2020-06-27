Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.
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Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей
Evo-rus.com вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Авто
Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в 2 столицах
Как отмечает издание Autospot.ru, в Санкт-Петербурге дороже всего обслуживание машин Skoda Karoq – придется отдать 43700 рублей.
Evo-rus.com 03:03
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России
Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Газета.Ru 03:50
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
В Сочи санатории разворачивают туристов обратно
Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
Соловей.Инфо 03:44
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 25 июня в 16:21
Гаджеты
На рендере позируют Samsung Galaxy Watch 3
На рендере можно увидеть модификацию SM-R840, заключенную в корпус 45 мм, выполненный из нержавеющей стали.
Evo-rus.com 25 июня в 06:13
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru 25 июня в 09:10
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
Общество
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
Культура
Как Netflix высмеял Евровидение
26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском вчера в 11:21
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Технологии
Топовая платформа Snapdragon 875 окажется очень дорогой
Судя по всему, тенденция повышения стоимости флагманских смартфонов в следующем году продолжится: даже если производители найдут способ сэкономить на экранах и памяти, то за топовую платформу Qualcomm Snapdragon 875 придется платить чуть ли не в два раза больше, чем за нынешнюю Snapdragon 865.
iXBT.com 04:54
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета вчера в 14:55
Авто
Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne
Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат вчера в 06:59
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22