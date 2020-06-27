Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.
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В России 6852 новых случая заражения COVID-19

Национальная служба новостей04:56

Число выявленных случаев коронавируса в России второй день подряд составило менее 7 тыс

Взгляд.ру03:54

В России второй день подряд подтверждено меньше 7 тысяч случаев COVID-19

Областная газета04:08

Второй день подряд число заболевших COVID-19 в России за сутки меньше семи тысяч

ТагилСити.ру03:55

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости04:08

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

РБК03:49

Пандемия коронавируса в России идет на спад

URA.Ru03:48
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
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Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей

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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
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Здоровье

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Происшествия

Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
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Авто

Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в 2 столицах

Как отмечает издание Autospot.ru, в Санкт-Петербурге дороже всего обслуживание машин Skoda Karoq – придется отдать 43700 рублей.
Evo-rus.com 03:03
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Политика

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Общество

Еще 6 852 случая коронавируса обнаружили в России

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Газета.Ru 03:50
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Общество

В Сочи санатории разворачивают туристов обратно

Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
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Гаджеты

На рендере позируют Samsung Galaxy Watch 3

На рендере можно увидеть модификацию SM-R840, заключенную в корпус 45 мм, выполненный из нержавеющей стали.
Evo-rus.com 25 июня в 06:13
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Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru 25 июня в 09:10
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Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
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Общество

Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%

Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
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Культура

Как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Технологии

Топовая платформа Snapdragon 875 окажется очень дорогой

Судя по всему, тенденция повышения стоимости флагманских смартфонов в следующем году продолжится: даже если производители найдут способ сэкономить на экранах и памяти, то за топовую платформу Qualcomm Snapdragon 875 придется платить чуть ли не в два раза больше, чем за нынешнюю Snapdragon 865.
iXBT.com 04:54
Кино

Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года

Российская газета вчера в 14:55
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Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат вчера в 06:59
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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
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