Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом у 2058 человек (30 процентов) заболевание протекает без симптомов.
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В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных коронавирусом

Московский Комсомолец04:42

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости04:08

Число выявленных случаев коронавируса в России второй день подряд составило менее 7 тыс

Взгляд.ру03:54

В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

РБК03:49

В России выявили 6852 новых случая коронавируса

Моя Москва.онлайн05:06

В России за сутки выявлено 7176 новых случаев инфицирования COVID-19

Актуальные Новости24 июня в 07:28

Больше 7 тысяч новых случаев коронавируса выявили за сутки в России

MOS.news24 июня в 03:49
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
924
Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
3,1K
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Общество

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM вчера в 03:19
1,2K
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,1K
Политика

США и ЕС попросили ввести санкции против ЧВК Вагнера

Правительство Ливии попросило США и страны ЕС ввести санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по утверждению Триполи, вторглась на нефтяное месторождение аш-Шарара.
Lenta.ru 10:13
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,3K
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
506
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
92
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
18
Происшествия

В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
11
Футбол

«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Происшествия

Свыше 30 человек задержали после пятничного рейда на Рубинштейна

DP.RU 09:28
1
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
93
Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru вчера в 08:29
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
672
Наука

Коронавирус не передается через комаров

В ходе исследования, которое провели ученые Национального института здравоохранения Италии, было установлено, что коронавирусная инфекция не передается через комаров, сообщает портал Medical Xpress.
Что происходит 06:10
32
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
155
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Футбол

Рубин — Локомотив 0:2 (2-й тайм)

Футбольные клубы "Рубин" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, который пройдет в Казани.
МК-Спорт 09:54
Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
30
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
1,5K
Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ

Российская газета 06:57
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