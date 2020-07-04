Общество

Новая газетаНовая газетаВ России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч

1 фото
За сутки в России зафиксировали 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за последний день выявили 680 новых заразившихся, в Подмосковье — 275, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 273.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Воронежская область в российском топ-10 по суточному приросту заболевших

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 04:31

В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч

Новая газетавчера в 03:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
1,9K
Общество

В Мурманской области выявлено 137 новых случаев заболевания CoViD-19

По состоянию на 10:30 05.07.2020 в Мурманской области выявлено 137 новых случаев заболевания CoViD-19.
Мурманский вестник 03:40
409
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
277
Футбол

«Краснодар» заинтересован в приобретении 22-летнего аргентинского форварда

Газета.Ru 03:22
Здоровье

В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:17
65
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
82
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
480
Кино

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Знаменитостям, которые входят в состав Гильдии киноактеров, запретили принимать участие в съемках фильма Майкла Бэя о пандемии.
Народные новости вчера в 14:01
10
Фигурное катание

Фигуристка Загорски рассказала, за какие страны она могла выступать

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, за какие страны они могли бы выступать.
RT на русском 03:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 13:09
4
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
256
Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
411
Общество

В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста

Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03 июля в 06:21
159
Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
57
Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru вчера в 13:57
43
Общество

В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
2
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
47
Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
149
Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru вчера в 04:07
368
Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
17
Общество

На природных территориях Москвы начали встречаться кабаны

Кабаны в последнее время стали чаще встречаться на территории Москвы, этих животных недавно заметили в Битцевском лесу, в природно-историческом парке «Москворецкий», в Троицком и Новомосковском округах, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».
РИАМО 02 июля в 07:41
1
Футбол

«Реал» вдвое снизил сумму за трансфер Хамеса

Отмечается, что испанская команда запрашивала за игрока €50 млн, однако теперь "Реал" снизил сумму вдвое.
Газета.Ru 03:49
Космос

Космические туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

Двое туристов отправятся к Международной космической станции (МКС) на российском «Союзе» в 2021 году, сообщили там.
РБК вчера в 22:00
1
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 97 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 5 июля выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:10
1,3K
Авто

Почему россияне не хотят пересаживаться на электромобили

В России обнулили пошлины на электромобили и включили их в программы господдержки.
Российская газета 03:30
1
Религия

В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
325
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
87
Космос

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Интерфакс 02:27
3
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное