За сутки в России зафиксировали 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за последний день выявили 680 новых заразившихся, в Подмосковье — 275, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 273.

В России выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч

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