Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч, за сутки прибавилось 7099, рассказали в оперативном штабе. С прошлого дня скончался 101 человек, 1333 выздоровели.
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Почти 40 % зараженных коронавирусом в России не имеют симптомов: статистика на 30 апреля
Российский Диалог05:24
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На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Кремль прокомментировал динамику заражения коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику заражения коронавирусом в стране.
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Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
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Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры
Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
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АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Опубликованы последние данные по коронавирусу на 30 апреля
Вчера были представлены подробные данные о ситуации с COVID-19 в Подмосковье на тот момент: Актуальная информация по всем регионам России и по другим странам представлена на интерактивной карте Яндекса: Яндекс.Карты Карта распространения коронавируса в России и мире Количество смертей от коронавируса в США вчера превысило 60 тысяч – за день это число увеличилось на 2390.
Московский Комсомолец 02:59
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Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала сообщил, что большая часть клубов российской Премьер-лиги выступает за то, чтобы не доигрывать нынешний сезон.
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Нефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже.
REGNUM 28 апреля в 14:44
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Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
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Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
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Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
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Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.
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В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
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Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.
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В Саратовской области рассматривается возможность введение запрета появляться без маски не только в общественных помещениях – в магазинах или аптеках – но и на улице.
FreeNews-Volga вчера в 06:06
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МЭА прогнозирует падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых
По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года.
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На мысли о роли брадикинина в инфекционном процессе Covid-19 ученых натолкнула и другая болезнь — наследственный ангионевротический отек (НАО).
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Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно
Большинство пользователей уверяют, что не воздействовали на смартфон физически таким образом, чтобы на стекле основной камеры появилась трещина.
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США намерены выделить средства на военные объекты в Прибалтике
Вашингтон планирует выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.
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Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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