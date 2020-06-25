Коронавирус

КомпанияКомпанияВ Москве за сутки выявили менее 900 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 7176 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве число новых заболевших не превысило 900, передает оперштаб. Согласно официальным данным, в столице подтвердилось 811 случаев заражения.
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Коронавирус: цифры по заболевшим на прежнем уровне, умерших - меньше сотни

Суть событий04:14

Названы регионы, где выявлены новые коронавирусные больные

Pravda.Ru04:12

В Москве снова выявили меньше 900 случаев коронавируса

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За последние сутки коронавирусом в России заразились больше 7 тысяч человек

Эхо Москвы04:03

В Москве менее 1000 новых больных коронавирусом

Вести Подмосковья04:03

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

РИА Новости03:41

Утро 25 июня. 7113 заражений и 92 смерти пополнили коронавирусную статистику по стране. В Петербурге от инфекции умерли еще 19 человек

Интересант04:07
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Общественная служба новостей 03:45
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Общество

Схема движения по Привокзальной площади Саратова вновь будет изменена

Схема движения по Привокзальной площади Саратова будет вновь изменена.
Общественное мнение 04:48
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Политика

На Параде Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве 24 июня президент РФ Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая, не пожав ему руку.
МонаВиста 03:49
46
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Происшествия

На солдата, разбившего стекло автобуса ФСО, не стали заводить дело

Газета.Ru 05:52
3,7K
Общество

Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля

Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
1
Политика

Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
12
Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
1,9K
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
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Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
7
Здоровье

Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля

Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Авто

УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»

С конвейера Ульяновского автопредприятия сошла первая партия серийных УАЗ «Пикап», на которые была установлена автоматическая 6-ступенчатая трансмиссия Punch Powerglide 6L50.
SpeedMe 04:14
2
Авто

Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей

Самым заметным изменением по сравнению предшественником является наличие огромного изогнутого дисплея, который объединяет экраны новой цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, позволяя пассажирам самостоятельно управлять различными функциями автомобиля, включая систему HVAC.
32CARS.ru 23 июня в 05:41
Происшествия

Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

Газета.Ru 02:46
7
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным действия «кукловодов» из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела его страны вмешиваются извне.
Московский Комсомолец 05:53
Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
32
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Шоу-бизнес

Ида Галич показала результаты похудения на 20 кг

Блогер рассказала, что во время родов она весила больше 85 килограмм, с февраля ей удалось избавиться от лишнего, и теперь осталось лишь 1,5 кг до прежнего веса.
Слово и Дело вчера в 09:43
3
Политика

Украина направила России ноту протеста после парада Победы в Крыму

Газета.Ru 05:30
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Общество

На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение

РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
172
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Происшествия

В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека

Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.
Российская газета 05:42
2
Общество

СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям

В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
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Авто

Производство автомобилей в Петербурге упало на 30%

В январе-мае 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Автоновости дня 03:47
3
Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
Газета.Ru 02:35
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Авто

«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 23 июня в 01:50
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 23 июня в 05:26
7,1K
Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Экономика

Яркий спич глава Саяногорска посвятил правительству и РУСАЛу

Глава Саяногорска Михаил Валов сегодня с чувством и по делу выступил на публичных слушаниях по исполнению бюджета-2019.
ИА Хакасия 05:07
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