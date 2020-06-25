За последние сутки в России выявили 7176 случаев заражения коронавирусом. При этом в Москве число новых заболевших не превысило 900, передает оперштаб. Согласно официальным данным, в столице подтвердилось 811 случаев заражения.

В Москве за сутки выявили менее 900 случаев коронавируса

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