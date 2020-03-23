Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
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В России выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

Московский Комсомолец04:49

В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438

РБК03:29

В России выявили еще 71 новый случай заражения коронавирусом

Петербургский дневник02:21

Ещё 71 случай заражения коронавирусом выявлен в России

Национальная служба новостей02:41

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости02:28

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 438

Известия02:43

В России выросло число заразившихся коронавирусом

Lenta.ru02:21
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Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM вчера в 14:31
Финансы

ЦБ 20 марта продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей

Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с расчетами 20 марта составил 13,7 млрд рублей, следует изданных Банка России.
Finam.Ru 03:53
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Происшествия

В Аро умерла 17-летняя девушка от удушья на карантине по коронавирусу

В деревне Аро под Петербургом на карантине по коронавирусу умерла 17-летняя девушка, которая недавно вернулась домой из Италии и самоизолировалась от общества.
Регион online 02:16
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются на родину.
Интерфакс 03:08
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса

Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:41
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Футбол

Защитник «Реала» Хакими разыграл свою девушку, поучаствовав в новом челлендже

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», поучаствовал в новом челлендже.
Чемпионат 05:11
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Политика

Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития

Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева замминистра экономического развития.
РЕН ТВ 03:46
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.
Российская газета 04:23
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Политика

Италия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом

Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Военное дело 02:15
Армия и оружие

Турция пообещала зачистить боевиков у трассы М4 в Идлибе

Спецоперацию в районе трассы М4 в Идлибе проведут турецкие военные, заявил военный репортер ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный 23 марта в своем ТГ-канале.
Красная весна 04:27
Экономика

Курс доллара растет против многих валют на форексе

Доллар в основном укрепился, но евро и иена сопротивляются Фото: Reuters В понедельник доллар вырос против большинства аналогов, поскольку новое падение акций ускорило бегство инвесторов в денежные средства, хотя и утратил позиции по отношению к евро и иене, поскольку законодатели США не смогли принять пакет стимулов для борьбы с коронавирусом.
Profinance.ru 04:26
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Политика

Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам

Рассуждая о массовом тестировании, глава Минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.
Известия 05:00
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
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