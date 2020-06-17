Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.
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19 июня в России подтверждено 7972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Страницы Воронежской культурывчера в 03:36
В Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом
ИА Красная Весна18 июня в 03:55
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Общество
В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19
В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
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Скаут ЦСКА: «Одно-два серьезных приобретения в центр добавят силы»
Скаут ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о том, что нужно московской команде для борьбы за чемпионство с «Зенитом».
Матч ТВ 03:57
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Вторая волна коронавируса накрывает страны
Мир накрыла вторая волна COVID-19. Сначала первые вспышки были зафиксированы в Пекине, но теперь о резком скачке сообщили другие страны.
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Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
BFM.ru вчера в 05:04
Общество
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com вчера в 02:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой будет в России погода в июле
Москва, 20 июня 2020, 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.
REGNUM 01:52
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
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Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
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В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 18 июня в 03:56
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Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
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Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport вчера в 12:57
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Metaratings вчера в 02:13
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С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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Происшествия
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Lenta.ru вчера в 20:54
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Дочь Любови Успенской оставила матери неожиданное послание
Проживающая в США дочь Любови Успенской опубликовала новый пост в своем Instagram-профиле, обратившись к звездной матери.
iReactor вчера в 14:05
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
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Владелец «Сочи» оценил игру молодых футболистов «Ростова»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг высказался о разгромной победе своей команды над "Ростовом" в матче 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 03:19
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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30