Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.
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В Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом
ИА Красная Весна18 июня в 03:55
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Происшествия
Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Политика
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
Происшествия
В Ленинградской области за сутки утонуло 3 человека
Парень 18 лет и пожилая пара утонули на водоемах Ленинградской области за 19 июня, сообщила «Фонтанка».
ИА Красная Весна 07:57
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Политика
Лукашенко объяснил, почему женщина не может возглавить Белоруссию
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова о том, что женщина не может возглавить республику.
News.ru 07:29
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Evo-rus.com вчера в 02:06
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Футбол
Вратарю «Ростова» Попову подарили бесплатные поездки на такси на всю жизнь
Сервис по заказу такси подарил вратарю футбольного клуба «Ростов» Денису Попову возможность бесплатно пользоваться услугами компании.
News.ru 06:54
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 18 июня в 04:27
Общество
Песков сообщил, что у него есть антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо, работает и имеет антитела к инфекции.
Интерфакс 08:04
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции
Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru 18 июня в 13:33
Общество
В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37