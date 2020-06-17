За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 478

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 81

Происшествия В Ленинградской области за сутки утонуло 3 человека Парень 18 лет и пожилая пара утонули на водоемах Ленинградской области за 19 июня, сообщила «Фонтанка».

Происшествия В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова. 65

Здоровье Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых. 23

Общество Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. 31

Футбол Вратарю «Ростова» Попову подарили бесплатные поездки на такси на всю жизнь Сервис по заказу такси подарил вратарю футбольного клуба «Ростов» Денису Попову возможность бесплатно пользоваться услугами компании.

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 448

Общество В Подмосковье откроют все магазины В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса. 44

Общество В Тюменской области продлили режим повышенной готовности Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19. 8

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,1K

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 62