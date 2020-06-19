Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7889 новых случаев коронавируса, умер 161 человек, выписались из больниц 10 186, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. При этом у 2579 заразившихся (32,7 процента) не наблюдается клинических проявлений.
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Футбол
«Уотфорд» и «Лестер» обменялись голами в самой концовке
В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Лестер» сыграли в результативную ничью.
ProstoProSport 09:25
Политика
Путин поблагодарил медиков и назвал их героями
Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг.
Взгляд.ру 07:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
Общество
Лукашенко заявил, что никому не позволит сломить страну
Ранее Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии с Россией.
Общественная служба новостей 07:44
Здоровье
Астраханская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Игорь Бабушкин отметил на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, что это будет возможно при стабильном снижении числа заражённых.
Южная Волна вчера в 13:29
Политика
Кремль объяснил решение Путина провести парад 24 июня
Решение президента России Владимира Путина о проведении парада Победы в Москве 24 июня основано на устойчивой позитивной динамике по выходу из эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:18
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Здоровье
В Волжском открылся центр трансплантологии
Российская газета 07:42
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Происшествия
В Твери правоохранители задержали «вора в законе»
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сотрудники полиции совместно с коллегами из СКР, ФСИН и ФСБ в одной из квартир Заволжском районе Твери задержали «вора в законе».
Тверские ведомости 08:59
Футбол
Владислав Игнатьев: «После самоизоляции передумал завершать карьеру. Хочу играть в футбол как можно дольше»
Матч ТВ 07:25
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Футбол
Гончаренко поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит»
ЦСКА в 23-м туре примет «Зенит» дома.
Metaratings 07:45
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru вчера в 07:37
Футбол
«Спартак» назвал стартовый состав на игру РПЛ с «Арсеналом»
Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».
РБК 09:09