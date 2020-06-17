Отмечается, что у трети инфицированных не было симптомов. За сутки из больниц выписаны 10 186 человек. Всего в стране выявлено 576 952 случая инфицирования COVID-19.

В России за сутки зафиксировано 7 889 случаев заражения коронавирусом

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