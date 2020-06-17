Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России за сутки зафиксировано 7 889 случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что у трети инфицированных не было симптомов. За сутки из больниц выписаны 10 186 человек. Всего в стране выявлено 576 952 случая инфицирования COVID-19.
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Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Lenta.ruвчера в 03:33

В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости04:04

19 июня в России подтверждено 7972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Страницы Воронежской культурывчера в 03:36

В столице за сутки выявили более тысячи зараженных коронавирусом

Росбалт05:12

В Москве выявили более 1000 новых случаев инфицирования коронавирусом

ИА Красная Весна18 июня в 03:55

В России 7 843 новых случаев COVID-19

Тольятти-Новости17 июня в 03:50

В Москве за последние сутки выявлено 1065 случаев COVID-19

Газета.Ru17 июня в 03:47
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 июня в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 05:35
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
8
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Происшествия

В районе Березняков произошло ДТП

Не доезжая Березняков произошло ДТП с участием седана и автомобиля Toyota Wish.
Сахалин.Инфо 04:28
1
Общество

ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru вчера в 12:20
1,9K
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
5
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
5
Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

Известия 06:22
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Космос

Опубликована самая детальная карта Вселенной в рентгеновских лучах

Вдоль самой плоскости пыль и газ поглощают рентгеновские фотоны с самой низкой энергией, так что можно видеть только источники с высокой энергией, и их цвет на изображении показан синим.
Ин-спейс.ру вчера в 04:00
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Армия и оружие

Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
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Общество

«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась представлять сведения о доходах и имуществе за прошлый год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:32
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Здоровье

Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде

Gazeta.SPb вчера в 20:52
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
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Общество

Правила использования антисептика раскрыты

Кстати, антисептики теряют свою силу, если у человека будут немытые или жирные руки.
МедиаПоток 05:37
Футбол

Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
6,4K
Политика

Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии

Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
1
Происшествия

15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом

В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
Evo-rus.com 06:17
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Армия и оружие

Турция начала новую военную операцию в Ираке

Армия Турции объявила о начавшейся 17 июня новой военной «антитеррористической» операции на территории другого государства – Ирака.
ИА REX 17 июня в 06:40
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Общество

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
65
Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 снова отложили

CD Projekt RED отложила релиз игры до 19 ноября. Студия сообщила о переносе Cyberpunk 2077 в своих соцсетях.
SM News 02:10
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Общество

Автобус из фильма «В диких условиях» эвакуировали с Аляски

РБК 06:29
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Армия и оружие

Новейшую военную технику получили псковские десантники

В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
Московский Комсомолец Псков вчера в 08:41
1
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском вчера в 12:14
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