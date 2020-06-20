Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

Уже четвертый день подряд число новых случаев не превышает 8 тысяч. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 7 889 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. Отмечается, что уже четвертый день подряд число новых случаев заражения не превышает 8 тысяч.
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За сутки в России выявили 7 889 заразившихся коронавирусом

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В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом

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Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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