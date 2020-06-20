Коронавирус
Моя Москва.онлайнВ России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
Уже четвертый день подряд число новых случаев не превышает 8 тысяч. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 7 889 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. Отмечается, что уже четвертый день подряд число новых случаев заражения не превышает 8 тысяч.
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Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
РИА Новости 09:34
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Происшествия
В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей
РБК вчера в 08:59
Музыка
Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»
Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 06:15
Финансы
Рубль растёт к доллару на открытии торгов
Курс доллара упал на 8 копеек — до 69,66 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и составил 78,40 рубля.
RT на русском 18 июня в 03:07
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Футбол
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе сняли на видео
В Москве в результате ливня затопило часть Варшавского шоссе в районе метро «Южная». Жители ближайших домов сняли ситуацию на видео.
Мослента 08:36
Политика
Суд разрешил публикацию книги Джона Болтона
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, несмотря на возражения Белого дома, говорится в решении судьи Ройса Ламберта в базе судебных документов.
РИА Новости 10:52
Футбол
Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч РПЛ
РИА Новости 11:05
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Политика
Песков объяснил решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято Владимиром Путиным на основании устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа заболевших COVID-19.
ИА Новороссия 09:56
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Здоровье
Областную клиническую больницу в Омске закрыли из-за коронавируса
В Омске на карантин по коронавирусу закрыли все отделения областной клинической больницы.
Пишет Омск 03:36
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Авто
Lifan находится на грани разорения
Самый востребованный китайский бренд в России 2014-2018 годах, Lifan, фактически разорен: в Китае на рассмотрении находится около 400 исков от кредиторов с требованием взыскания задолженности на общую сумму 3 млрд юаней (28,5 млрд руб.).
32CARS.ru 07:17