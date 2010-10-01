За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Новые случаи выявлены в 85 регионах. Отмечается, что 40,8% из них не имеют клинических проявлений болезни.

Общество Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19 Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 5,6K

Политика В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 14

Здоровье На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону. 18

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России. 1

Политика США введут санкции против Китая Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга. 8

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,3K

Политика Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном. 3

Здоровье Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров. 20

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 516

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 605

Футбол Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд. 386

Футбол «Мольде» разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба Норвежский "Мольде" объявил о решении разорвать контракт с защитником команды Вегардом Форреном.32-летний футболист ранее признался в краже клубных денег из фонда, который пополнялся за счёт штрафов игроков команды.

Политика Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции. 2K

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 83