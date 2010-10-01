Общество

Мой БрянскМой БрянскВ России выявили 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Новые случаи выявлены в 85 регионах. Отмечается, что 40,8% из них не имеют клинических проявлений болезни.
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В Петербурге выявили 383 новых случая коронавируса

Piter.tv28 мая в 03:35

В России выявили 8338 новых случаев коронавируса

Мой Брянск27 мая в 03:43

Перед коронавирусом за сутки пали все регионы России: Последние данные о COVID-19

Царьград27 мая в 03:37
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Общество

Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:07
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Происшествия

Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале

ТАСС 04:55
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Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:20
18
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
1
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
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Политика

США введут санкции против Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
8
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
3
Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
20
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Футбол

Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву

Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Футбол

«Мольде» разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба

Норвежский "Мольде" объявил о решении разорвать контракт с защитником команды Вегардом Форреном.32-летний футболист ранее признался в краже клубных денег из фонда, который пополнялся за счёт штрафов игроков команды.
Soccer.ru 28 мая в 23:31
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Единоборства

Джон Джонс просит Дану Уайта освободить его от контракта с UFC

Юфсбет 01:41
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Общество

США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств

Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM 28 мая в 13:47
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
24
Общество

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 16 июня включительно.
Блокнот Волгоград вчера в 09:44
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Общество

Министр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию

REGNUM 01:59
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
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