Коронавирус
Моя Москва.онлайнВ России выявили 8536 новых случаев коронавируса
На территории России за прошедшие сутки зарегистрировали 8536 новых случаев инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Наибольшее число инфицированных было выявлено в Москве — 1842.
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Политика
Чехия высылает двух российских дипломатов
Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Политика
Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 3 июня
К 3 июня в Тульской области зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03 июня в 06:16
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Единоборства
Глава UFC ответил Хорхе Масвидалу
FightTime.ru вчера в 17:04
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Шоу-бизнес
Шнуров ответил Валерии на критику
Музыкант Сергей Шнуров в Instagram ответил на слова певицы Валерии о том, что он "переобулся и требует помощи шоу-бизнесу".
РИА Новости 04:51
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Наука
Ученый определил срок действия иммунитета к коронавирусу COVID-19
Ученые смогли узнать, у кого может быть иммунитет к коронавирусу.
Evo-rus.com 04 июня в 23:32
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv вчера в 03:17
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Политика
Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
Здоровье
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
В Челябинской области умерло почти 50 человек с коронавирусом
Уральский меридиан 04 июня в 02:52
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
Актуальные Новости 04:55