Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаВ России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали о том, что за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 в стране возросло на 8572. Общее же количество зараженных выросло до 387 623 человек.
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В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом

Журналистская правда03:42

Устойчиво снижается. В РФ выявили 8,5 тысячи новых случаев коронавируса

Радио Sputnik03:37

8371 случай: в России устойчиво снижается количество новых зараженных коронавирусом

Радио Комсомольская правдавчера в 04:58
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Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Руководство соцсети приняло неоднозначное решение скрыть одно из сообщений главы Белого дома о ситуации в Миннеаполисе, поскольку модераторы усмотрели в тексте угрозу насилия, передает BBC.
Российская газета 04:42
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Общество

Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках

Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru вчера в 07:38
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Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

РИА Новости 02:28
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Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда

Долговая нагрузка по необеспеченным потребительским кредитам соответствует уровню 2014 года.
Труд вчера в 12:42
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Авто

Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault

Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество

Экс-эпидемиолог Швеции выступила против властей

Напомним, что бывший государственный эпидемиолог Анника Линде ранее поддерживала действия Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения, которые предполагали отказ от введения карантина.
REGNUM вчера в 09:10
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Общество

Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
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Политика

Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
Известия вчера в 16:30
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Общество

Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
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Общество

В Приморье режим повышенной готовности продлили до 15 июня

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, согласно которому в крае до 15 июня включительно продлен режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Российская газета 02:05
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Путешествия

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей

Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
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Футбол

«Барселона» готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу

Спорт-Экспресс 01:02
Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Афиша Daily 05:01
Авто

Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely

Напомним, флагманский вседорожник Geely позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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Общество

Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса

Город отменяет массовые мероприятия до 16 июня. Мэр японского города Китакюсю объявил о второй волне коронавируса.
Piter.tv 05:10
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
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Происшествия

Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе

Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
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Общество

Ростовскую область накроют грозовые ливни с градом

REGNUM вчера в 08:34
Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Детский омбудсмен РФ предложила создать «реестр педофилов»

Омбудсмен полагает, что необходимо установить пожизненный административный надзора за лицами, которых суд признал виновными в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Inkazan 03:48
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