В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали о том, что за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 в стране возросло на 8572. Общее же количество зараженных выросло до 387 623 человек.

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