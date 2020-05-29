Общество
Журналистская правдаВ России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали о том, что за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 в стране возросло на 8572. Общее же количество зараженных выросло до 387 623 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
8371 случай: в России устойчиво снижается количество новых зараженных коронавирусом
Радио Комсомольская правдавчера в 04:58
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Происшествия
Выживший в массовом убийстве бойцов Нацгвардии Украины рассказал о трагедии
Что касается оружия, которое правоохранители нашли у рыбаков, то, по словам Федюнина, оно оставалось в машинах, а на месте убийства появилось уже после происшествия.
Lenta.ru 04:10
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Австралийские ученые разработали новый вид каучукового полимера, который поможет создавать более устойчивые стройматериалы.
ИнфоСМИ 06:54
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
Общество
В Калининграде скончался еще один пациент с коронавирусом
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 33 новых случая коронавируса.
Вести Калининград 04:38
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Здоровье
В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом
В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord вчера в 06:24
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Здоровье
Ещё 235 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
В Свердловской области за сутки ещё 235 жителей региона заболели коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 27 мая в 04:18
Армия и оружие
Японская армия показала в действии основной танк Type-10
Основной особенностью Type-10 называют технологию C4I, которая позволяет интегрировать бронемашину в общую сеть из других танков, а также пехоты, что даёт возможность обмениваться экипажам и солдатам информацией о ситуации на поле боя, а командованию выстраивать на основе этих данных тактику по ведению боевых действий.
Популярная механика 05:24
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс обвинил Уайта во лжи
Боец ММА Джон Джонс раскритиковал главу UFC Дану Уайта, который заявил о том, что спортсмен запрашивает непомерно высокие гонорары за переход в тяжёлый вес.
Metaratings 06:52
Здоровье
На Кубани 68% заболевших коронавирусом выздоровели
За сутки выздоровели 128 человек, всего — 2521 человек это более 68% от всех инфицированных.
Kursk.com 04:43
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 10:26
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU 27 мая в 02:44
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске самолетов ВКС в Ливию
RuNews24.ru 26 мая в 10:56
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com 27 мая в 12:33
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru вчера в 09:28
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус в салоне
Способ очистить салон автомобиля от вирусов, включая коронавирус, оказался простым, но очень эффективным.
Вести.Ru вчера в 11:27
Космос
Перепелиные яйца запустят в космос
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
AgroXXI 25 мая в 23:15
Общество
В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учётом посещаемости
"Необходимо произвести все расчёты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учётом нового формата", - передаёт слова Песошина пресс-служба Президента РТ.
Vverh-tatarstan.ru 05:57
Армия и оружие
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130
Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv 06:42
Происшествия
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду
В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.
Российская газета 06:45
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Кино
Шоу продолжается: по мотивам фильма «Апгрейд» снимут сериал
Напомним, фильм «Апгрейд» вышел в 2018 году и при своем невероятно скромном бюджете в 5 миллионов долларов собрал в прокате более 16 миллионов.
Телепрограмма 02:28
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21