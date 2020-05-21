За последние сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 8849 жителей России в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Более 40% зараженных, выявленных за последние сутки, не имели клинических проявлений болезни, отметили в штабе.

В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

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