В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев в стране достигло 458 689. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки

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