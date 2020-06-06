Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных за время пандемии случаев в стране достигло 458 689. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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Число зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 18 тысяч

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В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки

RT на русском03:36
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Политика

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28
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Здоровье

В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
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Экономика

Прибалтийский транзит пустят через терминал «Ультрамар» в Усть–Луге в июне

В полную силу терминал заработает с весны 2021–го, пропускная способность вырастет до 12 млн т в год, — говорит Виктор Гешеле.
DP.RU 04 июня в 13:18
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры

Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
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Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей вчера в 10:25
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Общество

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Каннский кинофестиваль объявил свою программу

Коммерсантъ 04 июня в 13:19
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Космос

Астероид размером с три футбольных поля пролетит рядом с Землей 6 июня

Известия вчера в 18:33
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Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
79
Общество

Роскачество снова обнаружило в сервелате следы антибиотиков

Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков.
ТАСС 03:25
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Общество

В Тульской области скончались два пациента с COVID-19

Тула, 6 июня 2020, 11:54 — REGNUM Два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 6 июня.
REGNUM 04:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Газета.Ru 01:58
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Общество

В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов

Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
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Общество

В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
Авто

Renault сообщил о скидках на свои модели в июне

На Renault Arkana сумма скидки по трейд-ин составит 90 000 рублей (автомобили 2019 года производства).
Тарантас Ньюс вчера в 03:00
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Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия 04 июня в 09:33
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Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 04 июня в 02:16
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Гаджеты

Xiaomi выпустила смарт-часы Haylou Solar LS05 с защитой от воды

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Haylou Solar LS05 на своей краудфандинговой платформе Youpin. Они выполнены в минималистичном дизайне.
Деловое.ТВ вчера в 08:17
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