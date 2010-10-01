Здоровье
9111.ruВ России выявили 8926 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 8926 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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За сутки в Томской области выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом
Томский Обзор18 мая в 04:15
В Рязанской области выявлено почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом
7 новостей18 мая в 03:58
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Гаджеты
Россияне на самоизоляции отдают предпочтение недорогим смартфонам
В условиях пандемии коронавирусной инфекции россияне стали отдавать предпочтение недорогим смартфонам, сообщает издание 3Dnews со ссылкой на данные аналитиков Яндекс.Маркета.
NewInform 04:33
Футбол
«Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ФК "Химки" не будет участвовать в розыгрыше РПЛ в сезоне-2020 / 21, если до конца мая не будут найдены инвесторы.
Soccer.ru 03:01
Происшествия
Суд начинает слушания по делу пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
NewInform 02:53
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт радар для гиперзвуковых целей
Рособоронэкспорт начал работу по продвижению на мировой рынок мобильной трехкоординатной РЛС 59Н6-ТЕ "Противник".
Российская газета 04:29
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Экономика
Полсон сказал, что угрожает доллару
Свою доминирующую позицию доллар занял после окончания Второй мировой войны, 75 лет назад, пишет бывший министр финансов США Генри Полсон в статье для журнала Foreign Affairs.
Инвест-Форсайт вчера в 19:49
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Общество
В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай должен вложить в борьбу с новым коронавирусом более 9 триллионов долларов.
Московский Комсомолец вчера в 13:55
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой.
Lenta.ru 05:45
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Общество
Петербуржец через Avito предложил передать сына «в добрые руки»
Говорит Москва 04:16
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко
Поклонники перестали узнавать 53-летнюю Татьяну Овсиенко Внешность Татьяны Овсиенко вызвала вопросы у поклонников.
Экспресс газета 04:29
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Хоккей
«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком
Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.
REGNUM 05:38
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
RT на русском 19 мая в 22:31