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Гаджеты Россияне на самоизоляции отдают предпочтение недорогим смартфонам В условиях пандемии коронавирусной инфекции россияне стали отдавать предпочтение недорогим смартфонам, сообщает издание 3Dnews со ссылкой на данные аналитиков Яндекс.Маркета. 5

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Фигурное катание Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.

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Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 868

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Хоккей «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.

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