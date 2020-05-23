В России за прошедшие сутки выявили 9434 новых случая коронавируса.

В России выявили еще 9434 новых случая коронавируса

Политика Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег". 658

Происшествия В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". 1

Политика На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 8

Происшествия Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Здоровье Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974 Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка. 1K

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 269

Общество Песков поблагодарил лечивших его медиков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.

Здоровье В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.

Происшествия В Таганроге пациент с коронавирусом сбежал из больницы Стражи порядка получили информацию, что пациент с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Таганроге и сел на рейсовый автобус в сторону поселка Персиановского. 3

Политика Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 221

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Происшествия В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 961

Здоровье В Курской областной больнице у 129 медиков подтвержден коронавирус Положительный анализ на ковид-19 выявлен с начала эпидемии коронавируса у 129 человек, в 14 случаях болезнь протекала бессимптомно.