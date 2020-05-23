Общество
РЕН ТВВ России выявили еще 9434 новых случая коронавируса
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Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Политика
Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США
Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег".
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv вчера в 00:55
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com 23 мая в 07:45
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Здоровье
В Японии предупредили родителей об опасности масок для детей
Маска может вызвать осложнения, вплоть до асфиксии. Кроме того, маска вызывает перегрев и усиливает нагрузку на сердце малыша.
МедиаКорСеть 06:57
Общество
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
RT на русском 06:54
Общество
Беглов поручил выдать все продуктовые наборы школьникам до конца мая
Напомним, что всего с начала введения ограничительных мер по коронавирусу в Северной столице выдали более 500 млн продуктовых наборов.
Peterburg2.ru 05:40
Здоровье
В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду
Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 04:16
Армия и оружие
Начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Происшествия
В Таганроге пациент с коронавирусом сбежал из больницы
Стражи порядка получили информацию, что пациент с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Таганроге и сел на рейсовый автобус в сторону поселка Персиановского.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:36
Политика
Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими
Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 00:30
Происшествия
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом
В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Здоровье
В Курской областной больнице у 129 медиков подтвержден коронавирус
Положительный анализ на ковид-19 выявлен с начала эпидемии коронавируса у 129 человек, в 14 случаях болезнь протекала бессимптомно.
Курские известия 05:17
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Армия и оружие
Дело в донецком аэропорту: как декларация о намерениях обернулась бойней
Шесть лет назад, 26 мая 2014 года, состоялся так называемый «бой за Донецкий аэропорт».
Ридус вчера в 21:40
Общество
Россию обвинили в краже «гордости Болгарии»
Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Lenta.ru 06:16
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42