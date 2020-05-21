Коронавирус

Life.ruLife.ruВ России выявили 9434 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в РФ было выявлено 9434 новых случая CoViD-19 в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений заболевания.
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За сутки в России выявили 8 894 новых заболевших COVID-19

ИжевскИнфо.РУвчера в 03:55

За сутки в России выявили 9 434 заразившихся коронавирусом

МордовМедиа03:51

В РФ за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы и Фактывчера в 04:25

В России за сутки — 8894 новых случаев заражения, всего в стране — 326 448

Евразия Dailyвчера в 03:58

В России за сутки — 9 434 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:38

В России число подтверждённых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8894

Говорит Москвавчера в 03:45

В России выявили 8849 случаев заражения коронавирусом за сутки

Ведомости21 мая в 03:36
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Футбол

«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона

"Рубин" договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая.
Реальное время вчера в 15:28
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия вчера в 10:52
310
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
1,1K
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
64
Общество

Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
Lenta.ru 05:24
2
Происшествия

До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана

Российская газета 05:04
189
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Здоровье

Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови

ФедералПресс 01:35
17
Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
110
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
511
Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
31
Здоровье

Полностью вылечившийся от коронавируса человек вновь не заболевает

Полностью вылечившийся от коронавирусной инфекции человек вновь не заболевает.
Газета.Ru 04:07
11
Происшествия

На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

На поминках в Ленинградской области между родственниками произошел конфликт из-за наследства, во время которого 58-летний мужчина выстрелил в другого присутствующего из ружья.
РБК 05:50
Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
3K
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
94
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
689
Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
64
Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона

Российская газета 04:19
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
15
Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

REGNUM 05:35
9
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
16
Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
675
Общество

Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
8
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
955
Футбол

Российский клуб интересуется защитником из Серии А

Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
107
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
55
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
6
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
25
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