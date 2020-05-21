За последние сутки в РФ было выявлено 9434 новых случая CoViD-19 в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений заболевания.

В России выявили 9434 случая коронавируса за сутки

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