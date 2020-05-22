Общество

Newstracker.ruNewstracker.ruВ России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса

Как рассказали в оперштабе, 3751 (42,2%) новый случай выявили активно у контактных лиц, у которых не наблюдались клинические симптомы.
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В России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса

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