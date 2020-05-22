Общество
Newstracker.ruВ России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса
Как рассказали в оперштабе, 3751 (42,2%) новый случай выявили активно у контактных лиц, у которых не наблюдались клинические симптомы.
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За минувшие сутки в Ярославской области выявили 103 новых случая COVID-19
АиФ-Верхняя Волгавчера в 03:47
Оперштаб: за минувшие сутки в России выявлено 8894 новых случая COVID-19
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