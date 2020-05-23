Общество

iReactoriReactorВ России выявили 9 434 случая коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа сообщил о 9 434 новых случаях COVID-19 на территории РФ за прошедшие сутки. Медики диагностировали коронавирус у жителей 84 регионов страны.
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За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев заражения коронавирусом

Деловое.ТВ04:46

В России выявили 9 434 случая коронавируса за сутки

iReactor04:08

На 23 мая в России за сутки выявлено почти 9,5 тысяч заболевших COVID-19

Волгодонская правда03:56

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 мая 2020: 9434 человека заразились за сутки

Комсомольская правда03:57

Количество больных коронавирусом в Петербурге выросло почти до 13 тысяч

78.ru03:38
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Культура

Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона

Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
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Политика

В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
1,3K
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,2K
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
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Происшествия

Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве

Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
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Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
19
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия вчера в 04:55
67
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
975
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
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Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
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Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
248
Политика

Великобритания может ограничить участие Huawei в сетях 5G

Издание Telegraph опубликовало новый материал, в котором сообщило о том, что Великобритания может ограничить участие Huawei в сетях 5G.
Ferra 03:37
Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Интерфакс 06:13
13
Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

РИА Новости 06:56
Здоровье

За сутки 2 человека умерли от коронавируса в Свердловской области

На 23 мая в Свердловской области у 3614 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:48
239
Здоровье

Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы

На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
5
Общество

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
57
Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые.
МИР 24 21 мая в 03:06
1
Общество

В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости вчера в 15:19
130
Экономика

В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
3
Общество

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
34
Единоборства

Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке

Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru вчера в 03:03
1
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
20
Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Здоровье

В Воронежской области рекордно низкая доля лечащихся от коронавируса в Черноземье

В субботу, 23 мая, эксперты информационного центра по коронавирусу в России опубликовали результаты исследования, в котором выясняли, какой процент заболевших COVID-19 находится на лечении в больнице или дома.
Новости Воронежа 06:12
Политика

Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
1
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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