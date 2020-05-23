Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа сообщил о 9 434 новых случаях COVID-19 на территории РФ за прошедшие сутки. Медики диагностировали коронавирус у жителей 84 регионов страны.

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247

Политика В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу. 1,3K

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,2K

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 562

Происшествия Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 265

Здоровье Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов. 19

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 975

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 15

Политика Великобритания может ограничить участие Huawei в сетях 5G Издание Telegraph опубликовало новый материал, в котором сообщило о том, что Великобритания может ограничить участие Huawei в сетях 5G.

Здоровье Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии. 5

Общество Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 57

Общество В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. 130

Экономика В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот. 3

Общество Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 34

Единоборства Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар. 1

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Здоровье В Воронежской области рекордно низкая доля лечащихся от коронавируса в Черноземье В субботу, 23 мая, эксперты информационного центра по коронавирусу в России опубликовали результаты исследования, в котором выясняли, какой процент заболевших COVID-19 находится на лечении в больнице или дома.