Общество
Деловое.ТВЗа сутки в России выявлено 11 012 новых инфицированных коронавирусом
На настоящий момент лабораториями страны исследовано свыше 5,4 млн тестов на выявление COVID-19. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Москве, где выявлено свыше 109 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, Подмосковье – более 20 тысяч, Санкт-Петербурге – более 7 тысяч.
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11 012 новых случаев: в России количество зараженных коронавирусом превысило 200 тысяч
Радио Комсомольская правда04:58
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Наука
В Россию направляется Северный магнитный полюс
Актуальные Новости вчера в 08:32
Авто
В сети продемонстрировали среднемоторный гиперкар Rolls-Royce
В действительности результат вышел бы весьма привлекательным, это подтверждает рендер среднемоторного гиперкара Rolls-Royce, который создал эстонский дизайнер Райан Приск – виртуальная машина получилась эффектной и даже сохранила неизменный «Дух экстаза» над фирменной решёткой радиатора.
CarsWeek.ru 07:45
Авто
УАЗ сертифицировал газовый «Пикап»
Вести.Ru 08 мая в 05:04
Авто
Разработан пластиковый распредвал. Он сделает автомобили дешевле
Motor 08 мая в 08:49
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров
К российским дилерам Haval начали поступать первые товарные внедорожники Haval H5.
Новые автомобили вчера в 13:56
Авто
Названа дата дебюта обновленного Suzuki Vitara
По данным издания Актуальные Новости, компания Suzuki собирается презентовать обновленную версию своего кроссовера Vitara.
32CARS.ru 06:01
Футбол
У третьего футболиста «Брайтона» зафиксирован коронавирус
К сожалению, вчера получили положительный результат теста на коронавирус у третьего игрока.
Чемпионат 07:25
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Авто
Nissan рассказал о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
News-24.ru 01:30
Авто
В России требования к ввозу праворульных машин ужесточат
Таможенная пошлина за ввоз праворульной легковой машины с 1 июля может вырасти до 1,5 евро за кубический сантиметр, объем двигателя которого не превышает 1 литр.
Новые автомобили вчера в 01:58
Общество
Эксперт назвала сферы, где после пандемии ожидается рост зарплат
Вырастут зарплаты у сотрудников компаний-монополистов, а также в сферах с низкой конкуренцией - к таковым относятся энергетика и связь.
Shraibikus News 06:47
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru 08 мая в 17:36
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Музыка
В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард
В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30