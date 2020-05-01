На настоящий момент лабораториями страны исследовано свыше 5,4 млн тестов на выявление COVID-19. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Москве, где выявлено свыше 109 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, Подмосковье – более 20 тысяч, Санкт-Петербурге – более 7 тысяч.

За сутки в России выявлено 11 012 новых инфицированных коронавирусом

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Футбол У третьего футболиста «Брайтона» зафиксирован коронавирус К сожалению, вчера получили положительный результат теста на коронавирус у третьего игрока.

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