Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России. Погибли от COVID-19 уже 170 человек, из них 13 — за последние сутки в Москве.

В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки

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