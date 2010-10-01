Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России. Погибли от COVID-19 уже 170 человек, из них 13 — за последние сутки в Москве.
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Зараженных всё больше: в России за сутки обнаружили 2774 новых случая коронавируса

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В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки

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В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

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В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
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