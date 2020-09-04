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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В России за сутки выявили 5110 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 5110 случаев коронавирусной инфекции. Умер 121 человек, выписались 5812. Об этом ообщили в оперативном штабе.В источнике
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Общественная служба новостей

В России за сутки выявили 5110 новых случаев коронавируса

Общественная служба новостей04:07
URA.Ru

В России стали чаще умирать от коронавируса

URA.Ru03:57
Национальная служба новостей

В России выявлены ещё 5,1 тысячи заболевших COVID-19

Национальная служба новостей03:51
ИА Красная Весна

Из российских больниц за сутки выписаны 5812 пациентов, победивших COVID-19

ИА Красная Весна03:55
Bash.News

В России выявили более 5 тысяч зараженных коронавирусом

Bash.News03:44
iReactor

Российские врачи выявили 5 110 новых случаев коронавируса за сутки

iReactor03:39
ВЕСТИ: Приморье

COVID-19: число заболевших за последние сутки сильно изменилось

ВЕСТИ: Приморье03:30

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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