В Тверской области выявили 42 человека с коронавирусом, в Чечне – 41. Республика Алтай остается единственным регионом, где пока не выявляли коронавирус у местного населения. В течение суток скончались 28 человек, общее число погибших достигло 198.

В России выявили более трех тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,6K

Происшествия Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Общество Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 61

Здоровье Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 327

Общество Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград". 3

Хоккей Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста» Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".

Общество В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Происшествия СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево» Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета. 209

Транспорт Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси». 1

Футбол Нобель Арустамян: «В посткоронавирусном мире упадут цены и будет много обменов» В нашем футболе тоже упадут цены и контракты. Не стоит ожидать, что к нам будут приезжать футболисты, которые стоят десятки миллионов евро.

Общество На Украине в десять раз выросло число безработных Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина. 2

Здоровье В Ивановской области выросло число заразившихся коронавирусом В Ивановской области число случаев заражений коронавирусом увеличилось до 121, 14 апреля сообщили в администрации области. 29

Общество На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Общество Молдавия перенесет празднование Дня Победы на 24 августа Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти из-за пандемии коронавируса решили перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, на 24 августа.

Здоровье В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 19