В России за последние сутки выявили 8 835 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных достигло 528 964 человек. Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В России выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

Недвижимость В Москве втрое рухнули продажи квартир В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. 1

Космос Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.

Энергетика «Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины». 2

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 907

Армия и оружие Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 2

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 293

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили. 252

Здоровье Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях Корректировать пульс необходимо, поскольку при 90 ударах в минуту и выше у человека начинается тахикардия, сообщает ToDay News Ufa. 1

Шоу-бизнес Борис Корчевников был тайно женат на актрисе Свердловой Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.

Интернет Откровенные снимки и переписки: сервисы знакомств дали течь Опубликованная информация оказалась деликатной и включала откровенные фотографии и аудиозаписи.

Шоу-бизнес 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа 53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа Сальма Хайек не боится показывать свое лицо без макияжа.

Энергетика Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. 539

Наука Птицы и рыбы могут различать цвета, недоступные зрению человека В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 851

Общество Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля. 2,2K

Футбол Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.