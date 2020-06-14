Коронавирус

ДождьДождьВ России выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 8 835 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных достигло 528 964 человек. Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»
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8835 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России

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В России более 545 тысяч подтверждённых случаев коронавируса

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В России выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19

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В Ульяновской области почти 4 тысячи заболевших коронавирусом. По России — более полумиллиона

Misanec.ru14 июня в 04:44

Более 545 тысяч зараженных коронавирусом выявлено в России за весь период эпидемии

Primpress.ru04:45
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В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

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В Москве втрое рухнули продажи квартир

В мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Космос

Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса

Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
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В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
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Армия и оружие

Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России

Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
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Парад Победы в Симферополе отменен

Интерфакс - Россия 04:38
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Общество

За сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 8835 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 14 июня в 03:45
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
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Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

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EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

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Президент «Ак Барса»: изучаем варианты сокращения бюджета от 20 до 50%

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Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
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Птицы и рыбы могут различать цвета, недоступные зрению человека

В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.
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Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
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Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

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Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины.
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