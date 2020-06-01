Коронавирус
Expert.ruВ России зарегистрировано более 450 тыс. больных коронавирусом
Статистика по коронавурусу в России и мире на 6 июня В России за истекшие сутки выявлено 8 855 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 458 689 случаев коронавирусной инфекции.
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Здоровье
Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России
Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
Политика
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Авто
В Сети показали самый дешёвый электрокар в мире
Тарантас Ньюс 01:34
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть
В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
Экономика сегодня вчера в 11:47
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Происшествия
В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы по итогам мая в России
Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
Игры
Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3
Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
Матч ТВ 04 июня в 04:48
Здоровье
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции решено продлить до 15 июня. Соответствующие изменения в указ губернатора будут внесены сегодня.
Business Class (Пермь) вчера в 07:10
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Общество
В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, выступая на брифинге в Женеве, отметила позитивные изменения в ситуации с коронавирусом в России.
Городовой вчера в 08:51
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Армия и оружие
ВВС ПНС Ливии нанесли удар по позициям Хафтара в городе Сирт
Триполи, 6 июня 2020, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Сирт.
REGNUM 07:00
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
Энергетика
Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
RT на русском 10:06
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33