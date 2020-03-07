Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

Интерфакс07:02

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

RT на русском07:12

В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

РБК07:06

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

Lenta.ru07:04

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:03

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:34

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки

ТАСС07:01
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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
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Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
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В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
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Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
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