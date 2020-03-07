Общество
КоммерсантъВ России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»
Армия и оружие
Турция начнёт производить оружие на территории Украины
На территории Украины могут начать производить турецкие ударные беспилотные комплексы.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Здоровье
Новых случаев коронавируса в России на утро субботы не зафиксировано
Число официально зарегистрированных в РФ случаев коронавирусной инфекции Covid-19 по данным на утро 7 марта остается неизменным, сообщает Роспотребнадзор.
Фигурное катание
Валиева лидирует в короткой программе ЧМ с новым мировым рекордом
Российская фигуристка из Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании.
Происшествия
Семья из Подмосковья заразилась коронавирусом
Семейная пара с ребенком из Подмосковья заразились коронавирусом, в настоящее время их госпитализировали в инфекционное отделение.
Шоу-бизнес
Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения
Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Общество
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой Вера продолжает писать умершей матери письма
Большая часть книги посвящена дочери исполнительницы – Вере Алдониной, которая все еще пишет умершей матери письма.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Авто
Bentley показала эксклюзивный родстер за 127 млн рублей
В Bentley называют Bacalar кульминацией почти пятивекового опыта кузовостроения ателье Mulliner, которое в середине прошлого тысячелетия уже строило эксклюзивные кареты.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Общество
Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом
После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Политика
Путин заявил, что России требуется сменяемость власти
Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.