В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

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