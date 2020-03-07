Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

Круг лиц, с кем контактировали эти люди, определен, ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. В штабе уточнили, что у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. 6 марта власти объявили о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости07:34

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В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

Lenta.ru07:04

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:34

В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

РБК07:06

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

RT на русском09:57

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:03

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

Интерфакс07:02

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки

ТАСС07:01
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

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РИА Новости 11:47
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REGNUM вчера в 05:24
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Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
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Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

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Жертвами ДТП с автобусами и бензовозом в Сирии стали 30 человек

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
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Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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