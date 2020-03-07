Общество
Lenta.ruВ России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
Круг лиц, с кем контактировали эти люди, определен, ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. В штабе уточнили, что у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. 6 марта власти объявили о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.РИА Новости07:34
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