Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Комментировать880
с чего всё началось

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.
Интерфакс07:39

Подробнее о событии

Тюменские власти не располагают данными о случае заражения коронавирусом в регионе

ТАСС09:09

Россия начинает эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань

Интерфакс07:52

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

РИА Новости08:01

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

RT на русском07:58

Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

РБК08:41

Экс-министр здравоохранения о коронавирусе: не стоит ходить на массовые мероприятия

Московский Комсомолец08:58

Враг у ворот: в России выявили два случая коронавируса

Известия09:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Авто

Опубликован топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Четвертую и пятую строчку разделили между собой две хэтчбеки Skoda Citigo и Suzuki Baleno, литровые «движки» которых тратят каждые 100 километров всего 4,26 литра бензина.
Автоновости дня 02:42
Общество

В Роспотребнадзоре исключают риск распространения коронавируса в РФ

31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на территории РФ были выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ 07:58
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру 07:23
Политика

Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ 08:15
Здоровье

Шестерых тюменцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается.
REGNUM 06:00
Политика

Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку

Напомним, 27 января глава керченского горсовета Мая Хужина и несколько местных депутатов посетили 11 проживающих в Керчи блокадников.
Коммерсантъ 05:57
Футбол

Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Вести.Ru 09:01
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

РИА Новости 05:28
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Гаджеты

На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Экономика

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Коммерсантъ 06:31
Технологии

В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Газета.Ru 04:04
Политика

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
REGNUM 03:46
Общество

В Генконсульстве Финляндии рассказали, как получить шенген на пять лет

Отмечается, что благодаря новой системе оформить шенгенскую визу на пять лет станет проще.
Peterburg2.ru 06:34
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России по итогам 2019 года.
9111.ru 08:53
Шоу-бизнес

Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода

Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
RuNews24.ru 04:25
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК вчера в 07:59
Политика

Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.
Правда ПФО 29 января в 10:38
Здоровье

Все школы в Самарской области закрывают на недельный карантин

Все школы Самарской области закрывают на карантин с 3 по 8 февраля 2020 года.
ГТРК Самара 07:15
Политика

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 08:48
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
РБК вчера в 07:57
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
Экономика

Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Росбалт 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное