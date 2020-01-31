Общество
РИА НовостиВ России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие - граждане Китая. Еще накануне вечером сообщалось, что в России пока никто не заразился коронавирусом.Интерфакс07:39
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Экс-министр здравоохранения о коронавирусе: не стоит ходить на массовые мероприятия
Московский Комсомолец08:58
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