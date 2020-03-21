Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных
Собака.ru19 марта в 10:17
По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения. 52 за последние сутки
ИА Клерк.Ру19 марта в 09:40
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
Шоу-бизнес
Дочь Нины Руслановой отрицает госпитализацию актрисы
Армия и оружие
Названа самая смертоносная снайперская винтовка России
Издание The National Interest назвало российскую снайперскую винтовку Orsis Т-5000 самой смертоносной.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек
Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
В России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 53 случая заражения в 18 регионах.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Происшествия
В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей
При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Политика
Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»
Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Политика
На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19
На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Космос
Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Культура
Мойте руки после просмотра телевизора
По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
Футбол
Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Гаджеты
Финальный отсчёт. Характеристики Huawei P40 и P40 Pro стали известны за неделю до анонса
В сети появились довольно подробные характеристики горячо ожидаемых флагманских камерофонов Huawei P40 и P40 Pro, чей анонс состоится на следующей неделе.
Экономика
Идёт война на уничтожение человечества через кризис и коронавирус, заявил Валентин Катасонов
Экономический кризис спишут на китайский коронавирус И эти меры не остановят наступление кризиса, а кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущий 2007-2009 годов.