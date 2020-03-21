Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

РБК11:04

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

RT на русском09:51

В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных

Собака.ru19 марта в 10:17

В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

Lenta.ru09:40

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

РИА Новости09:36

В России за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

Взгляд.ру09:43

По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения. 52 за последние сутки

ИА Клерк.Ру19 марта в 09:40
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Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет.
BFM.ru вчера в 10:42
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Дочь Нины Руслановой отрицает госпитализацию актрисы

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Армия и оружие

Названа самая смертоносная снайперская винтовка России

Издание The National Interest назвало российскую снайперскую винтовку Orsis Т-5000 самой смертоносной.
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Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Газета.Ru 17:23
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

В России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 53 случая заражения в 18 регионах.
Газета.Ru 12:41
Авто

Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
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В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей

При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
РБК 19:16
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
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Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Финляндии зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Как сообщает ТАСС, погибший был преклонного возраста.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
РБК 13:07
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Политика

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области ввели ЧС из-за COVID-19

На контролируемой Киевом территории Донецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии заболевания COVID-19.
Известия 16:48
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Культура

Мойте руки после просмотра телевизора

По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
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Пасторе: «Думаю, будет невозможно закончить нынешний сезон»

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе в разговоре с Radio Impacto заявил, что нынешний розыгрыш Серии А вряд ли будет завершен.
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
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Финальный отсчёт. Характеристики Huawei P40 и P40 Pro стали известны за неделю до анонса

В сети появились довольно подробные характеристики горячо ожидаемых флагманских камерофонов Huawei P40 и P40 Pro, чей анонс состоится на следующей неделе.
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Идёт война на уничтожение человечества через кризис и коронавирус, заявил Валентин Катасонов

Экономический кризис спишут на китайский коронавирус И эти меры не остановят наступление кризиса, а кризис будет более тяжелый и более длительный, чем предыдущий 2007-2009 годов.
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