За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

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