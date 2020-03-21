Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
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В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

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В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

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В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

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В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных

Собака.ru19 марта в 10:17
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