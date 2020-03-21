Коронавирус
РИА НовостиВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
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В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных
Собака.ru19 марта в 10:17
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В НАО разбился вертолет, погиб пилот
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Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
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Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
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Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
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Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы
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Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
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Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
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