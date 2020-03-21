Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, число заболевших выросло до 306.
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В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

Дождь12:04

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

РБК11:04

В России число случаев коронавируса достигло 306. За сутки — 53 новых зараженных

Собака.ru19 марта в 10:17

Число заболевших коронавирусом в России превысило 300

Forbes09:42

В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

Lenta.ru09:40

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

РИА Новости09:36

Число случаев заражения коронавирусом выросло в России до 306

ТАСС10:03
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Общество

Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%

Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на потребительские товары на 30–40% по сравнению с ожидаемым спросом.
РБК 10:24
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт вчера в 12:43
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Общество

Президент Грузии утвердила режим чрезвычайного положения в стране

Тбилиси, 21 марта 2020, 14:52 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила о введении 21 марта в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 07:52
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментровал приостановку проекта ТАСС о Путине.
Мой Брянск вчера в 13:29
Здоровье

Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Газета.Ru 12:04
Происшествия

В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Российская газета 12:57
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Наука

Ученые приблизились к созданию «вечного стекла»

Физики Университета Тренто провели несколько экспериментов и сумели создать коллоидные стекла, характеризующиеся однонаправленным напряжением, которое локально накапливающиеся в этом материале во время образования и движутся в одном направлении.
Хайтек 11:36
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru 10:54
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Экономика

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 08:27
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.
Интерфакс 07:55
Шоу-бизнес

Павел Прилучный резко помолодел после развода с Агатой Муцениеце

Напомним, Агата Муцениеце проводит время с женатым мужчиной после развода с Прилучным.
Bimru.ru вчера в 04:14
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
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