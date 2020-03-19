Коронавирус

Суть событийСуть событийВ России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что 54 заболевших выявили в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области.
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с чего всё началось

Россия ограничит авиасообщение с еще четырьмя странами из-за коронавируса

С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян.
Екатеринбург Онлайн07:58

Подробнее о событии

В России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 61 человека

Собака.ru19 марта в 10:17

В России зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом

URA.Ru08:50

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:47

Оперштаб Москвы сообщил об увеличении больных коронавирусом до 191 человека

Известия09:30

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в шести регионах России

RT на русском08:56

В России за сутки случаи заражения новой инфекцией выявили в 15 регионах

UfacityNews.ru19 марта в 03:05

Не верьте фейк-ньюс: в Волгограде нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией

ИА Городские вести. Волгоград19 марта в 00:45
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Экономика

В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
ТАСС 12:00
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Здоровье

Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости 10:59
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Здоровье

В России досмотрели около 4,7 миллиона человек на границе

Около 4,7 млн человек досмотрено с 31 декабря в пунктах пропуска через границу для недопущения завоза коронавируса в Россию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 03:29
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Космос

На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

Часть молекул разрушается солнечным светом или поднимается далеко над поверхностью планеты, а другие молекулы приземляются около полюсов Меркурия в постоянных тенях кратеров, которые защищают лёд от солнца.
Популярная механика 19 марта в 06:34
Общество

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 11:33
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Футбол

Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии

Власти Башкирии сообщили о самоизоляции главы Уфимского района, который во время отпуска посетил Европу, и футбольного клуба "Уфа" после того, как врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус полузащитника Оливье Тилля.
РИА Новости 10:18
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС вчера в 13:32
Политика

Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:06
Политика

Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Вести.Ru 10:15
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Политика

Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии

Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
SM News 11:59
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 10:02
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Происшествия

Тюменка в неадекватном состоянии испинала таксиста

REGNUM 11:57
Политика

Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:36
Политика

Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом.
RT на русском 12:08
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Утро.ru 03:38
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
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