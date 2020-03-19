С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян.

с чего всё началось

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что 54 заболевших выявили в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области.

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

Общество Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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