Коронавирус
Суть событийВ России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что 54 заболевших выявили в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области.
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с чего всё началось
С понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио, Стамбул, Ханой и Бангкок, а также чартеров для вывоза россиян.Екатеринбург Онлайн07:58
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В России за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 61 человека
Собака.ru19 марта в 10:17
В России за сутки случаи заражения новой инфекцией выявили в 15 регионах
UfacityNews.ru19 марта в 03:05
Не верьте фейк-ньюс: в Волгограде нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией
ИА Городские вести. Волгоград19 марта в 00:45
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Экономика
В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью
Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.".
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
В России досмотрели около 4,7 миллиона человек на границе
Около 4,7 млн человек досмотрено с 31 декабря в пунктах пропуска через границу для недопущения завоза коронавируса в Россию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Космос
На Меркурии нашли миллиарды тонн льда
Часть молекул разрушается солнечным светом или поднимается далеко над поверхностью планеты, а другие молекулы приземляются около полюсов Меркурия в постоянных тенях кратеров, которые защищают лёд от солнца.
Общество
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски
Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Футбол
Футболисты «Уфы» и глава района самоизолировались в Башкирии
Власти Башкирии сообщили о самоизоляции главы Уфимского района, который во время отпуска посетил Европу, и футбольного клуба "Уфа" после того, как врачи госпитализировали с подозрением на коронавирус полузащитника Оливье Тилля.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
Политика
Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии
Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом
В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии
Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Политика
Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Политика
Глава МИД Украины обсудил с Маасом поставки тестов на коронавирус
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл срочный телефонный разговор с германским коллегой Хайко Маасом.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.