В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

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