Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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с чего всё началось

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости07:34

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Что произошло за день: суббота, 7 марта

Интерфакс12:51

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

Lenta.ru07:04

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:34

В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом

РБК07:33

В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом

RT на русском09:57

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:03

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки

ТАСС07:01
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Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»

Дни24 вчера в 11:56
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Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру 00:00
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Глава Татарстана предложил изменить поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно изменить предложенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Взгляд.ру 16:51
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Эксперты прокомментировали выход России из сделки ОПЕК +

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков высказал свое мнение о выходе России из сделки ОПЕК+.
Аргументы и Факты 14:05
Экономика

В «Северный поток — 2» могут добавить водорода

В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Евразия Daily 05 марта в 04:04
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ЧП в Петербурге: убит подросток, готовится штурм квартиры

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур готовятся к штурму квартиры, в которой, предположительно, находится вооруженный мужчина.
Вести.Ru 16:13
Общество

Российских женщин поздравил президент страны

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к российским женщинам.
REGNUM 16:52
Происшествия

На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости 16:54
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Ридус 05 марта в 16:38
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 13:46
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС 16:22
Армия и оружие

На Донбассе ликвидировали известного командира ВСУ

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В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов

Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
News.ru 15:52
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
REGNUM 08:34
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

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Общество

Роза Сябитова отчитала предложившую себя в жёны Путину невесту

Жительница города Иваново предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней ради хайпа.
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Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
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Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников

Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
BFM.ru 12:20
Общество

В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
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Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости вчера в 13:24
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Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака

В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Говорит Москва 06:52
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Общество

Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
РИА Новости 05 марта в 18:35
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
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Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
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Ученые смогли наблюдать за воспоминаниями в человеческом мозге

Во время клинического исследования пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией команда ученых в реальном времени отслеживала электрическую активность мозга.
Anonsens вчера в 15:38
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