В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

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Круг лиц, с кем контактировали эти люди, определен, ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. В штабе уточнили, что у двух зараженных из Липецка болезнь протекает без выраженных симптомов. 6 марта власти объявили о выявлении в России шести случаев заражения коронавирусом.

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

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