Коронавирус

РБКРБКВ России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Впервые с 29 апреля число новых инфицированных меньше 6 тыс. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486.
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По официальным данным, в России за сутки выявлено менее шести тысяч заразившихся коронавирусом впервые с апреля

Эхо Москвы06:33

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

РБК04:43

В Петербурге впервые с 28 апреля выявили менее 200 заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС04:05

В России впервые с апреля выявлено менее 6 тыс. заразившихся коронавирусом

Коммерсантъ04:04

В России выявили меньше 6000 новых случаев коронавируса впервые с конца апреля

Forbes04:03

В России впервые с апреля выявили менее 6 тысяч случаев коронавируса за сутки

Lenta.ru04:00

В России выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 за сутки

Газета.Ru04:42
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
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Происшествия

СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
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Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Указ Президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края ещё не подписан, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:17
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Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
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Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ

Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Авто

Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen

Из-за риска утечки топлива под отзыв попали 2472 автомобиля, выпущенных в период с 2019 по 2020 год.
Автоновости дня 06:26
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Гаджеты

Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Evo-rus.com 06:01
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Технологии

Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры

Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
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Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
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Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Происшествия

В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки

В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
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Хэмилтон раскритиковал гонщиков за отношение к антирасистской акции

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Политика

ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
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Политика

Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии

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Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

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Армия и оружие

Гусеничные бронемашины Bradley станут гибридными

Британская компания BAE Systems проведет модернизацию американских гусеничных боевых машин Bradley, говорится в сообщении фирмы.
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Политика

В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»

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Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
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Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
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