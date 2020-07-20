Коронавирус
РБКВ России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
За последние сутки в России выявили 5940 новых случаев заболевания, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Впервые с 29 апреля число новых инфицированных меньше 6 тыс. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486.
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Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Происшествия
СК освобождает администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Следствие решило освободить администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Политика
Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан
Указ Президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края ещё не подписан, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:17
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Общество
В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM 07:36
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Авто
Росстандарт сообщил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Из-за риска утечки топлива под отзыв попали 2472 автомобиля, выпущенных в период с 2019 по 2020 год.
Автоновости дня 06:26
Гаджеты
Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2
Evo-rus.com 06:01
Технологии
Хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры
Компания Trend Micro выяснила, что хакеры стали чаще атаковать домашние роутеры. Эти устройства, как правило, слабо защищены.
Ferra 18 июля в 09:53
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Политика
Лукашенко заявил о попытке свержения власти в Белоруссии
DixiNews вчера в 16:31
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Армия и оружие
Гусеничные бронемашины Bradley станут гибридными
Британская компания BAE Systems проведет модернизацию американских гусеничных боевых машин Bradley, говорится в сообщении фирмы.
N+1 02:38
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv 18 июля в 09:20
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05