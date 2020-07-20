Коронавирус
Православие и МирЗа сутки в России выявили 5 842 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 5 842 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Второй день подряд суточный прирост не превышает 6 тысяч человек.
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В России за сутки выявлено 5,8 тыс. новых случаев COVID-19, 153 умерших
Интерфакс - Россиявчера в 03:51
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек
Интерфаксвчера в 03:44
В России зафиксировано минимальное количество новых случаев коронавируса, начиная с апреля
Expert.ru20 июля в 04:27
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Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv 20 июля в 09:19
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Ковач хочет пригласить в «Монако» Йовича и Костича
Новый главный тренер «Монако» Нико Ковач определился с первыми трансферными целями.
Спорт-Экспресс 03:22
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
РБК 03:35
Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области восстановлено.
РБК 02:38
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
Общество
В сети появилось фото возможного демонстрационного стенда PS5 в розничном магазине
В одном из розничных магазинов Великобритании был обнаружен демонстрационный стенд PlayStation.
CyberSport.ru вчера в 22:45
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
В Черногории на всей территории страны объявлена эпидемия из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa 01:17
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 20 июля в 04:13
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Общество
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов
Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
ProstoProSport 03:00
Экономика
Арбитражный суд признал Марийский НПЗ банкротом
Арбитражный суд Республики Марий Эл признал банкротом Марийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ вчера в 15:44
Общество
NYT: Германия выиграет от пандемии
Рецепт победы над пандемией новой коронавирусной инфекции крупной западной страны, по мнению New York Times (NYT), прост.
Expert.ru вчера в 03:52
Происшествия
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34