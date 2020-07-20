За последние сутки в России зарегистрировали 5 842 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Второй день подряд суточный прирост не превышает 6 тысяч человек.

За сутки в России выявили 5 842 больных коронавирусом

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