В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Это минимальный показатель с 30 апреля.

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

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