Коронавирус
РБКВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Это минимальный показатель с 30 апреля.
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Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета вчера в 04:05
Авто
BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Политика
Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство РФ без экзамена
Граждане Украины и Белоруссии, желающие получить гражданство РФ, избавлены от необходимости сдавать экзамен для получения статуса носителей русского языка.
Народные новости 01:05
Футбол
Буффон повторит рекорд Манчини, если сегодня выиграет в Кубке Италии
В случае, если «Ювентус» добьется победы, Буффон станет шестикратным обладателем Кубка Италии и повторит рекорд Роберто Манчини.
Спорт-Экспресс 02:57
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Космос
Марсоход Curiosity фотографирует Землю и Венеру
С момента посадки в 2012 году марсоход фотографировал синие марсианские закаты и пролетающие астероиды, а также Меркурий и две луны Марса, Фобос и Деймос, проходящие по диску Солнца.
AstroNews.ru вчера в 15:53
Общество
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Москва, 17 июня 2020, 10:57 — REGNUM В России 16 июня было выдано разрешение на клинические исследование для двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:57
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 29%
Автостат вчера в 05:09
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Технологии
Adobe Flash окончательно «умрёт» 31 декабря этого года
До конца года Adobe продолжит выпускать обновления безопасности, а браузеры сохранят поддержку Flash.
iXBT.com 04:10
Происшествия
В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии
РБК вчера в 15:18
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Экономика
Сбербанк снижает первый взнос по льготной ипотеке на новостройки
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой на покупку квартиры в новостройке до 15% с 20%, говорится в сообщении банка.
РИА Новости вчера в 06:11
Армия и оружие
Журналиста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Ларсон отметил, что американские военные носили к концу Второй мировой войны носки, а советские солдаты тогда заматывали ноги «отрезками вонючих тряпок».
Вечерний курьер 02:58
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС вчера в 11:18
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро
Стоимость евро выросла на одну копейку — до 79,21 рубля.
Ньюс-НН 15 июня в 09:04
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52