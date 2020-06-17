Коронавирус

РБКРБКВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба. Это минимальный показатель с 30 апреля.
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Число новых случаев коронавируса в России оказалось минимальным с апреля

Взгляд.ру03:55

Число новых случаев COVID-19 в РФ стало минимальным с 30 апреля

Национальная служба новостей03:46

В Москве за сутки выявили минимальное число заболевших COVID с 11 апреля

РБК03:49

В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля

ТАСС03:35

В России за сутки выявили 7 843 заболевших коронавирусом. Это минимум с 1 мая

БИЗНЕС Online03:35

Прирост новых случаев коронавируса в России оказался минимальным с апреля

Московский Комсомолец03:45

В России выявлен минимум заражений коронавирусом с 1 мая

URA.Ru03:38
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