В России за последние сутки выявили 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 31,8% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

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