Коронавирус
Газета.RuВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявили 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 31,8% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Комсомольская правда17 июня в 06:45
В России за прошедшие сутки выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
Эксперт ЮГ17 июня в 08:21
В России выявили минимальное с конца апреля количество заболевших коронавирусом
Bash.News17 июня в 03:46
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Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления
Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
В России за сутки выявили еще 7889 случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки увеличилось еще на 7889 и достигло 576952 человек.
Общественное телевидение России 03:56
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Технологии
Эксперт объяснил опасность использования смартфона перед сном
От использования смартфона перед сном следует отказаться, считает медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамеда Али.
9111.ru 03:28
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 18 июня в 03:50
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Общество
За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах
За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 03:45
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Футбол
Игроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»
Игроки футбольного клуба «Урал» сдали тесты на коронавирус перед игрой с казанским «Рубином».
Телеканал ОТВ 18 июня в 12:13
Футбол
Болельщики «Ростова» встретили молодёжную команду после матча с «Сочи»
Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1. При этом за «Ростов» играла молодёжная команда, состоящая из футболистов 2002—2003 годов рождения.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский концерн BAIC начал продажи обновлённой копии легендарного внедорожника от Mercedes-Benz.
SpeedMe 18 июня в 15:02
Гаджеты
Samsung Galaxy S20+ BTS Edition установил рекорд компании
После презентации специальных версий смартфона Galaxy S20+ BTS Edition и наушников Galaxy Buds+ BTS Edition, компания Samsung разместила на своей страничке в социальной сети Twitter соответствующий пост, который сумел стать самым популярным за все время существования странички @SamsungMobile.
UfaTime.ru 01:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США
Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.
iXBT.com вчера в 04:18
Наука
Учёные предложили защищать организм от коронавируса прививкой от кори
Комплексная вакцина против кори, краснухи и паротита может подготовить организм к борьбе с коронавирусом, считают американские медики.
Доктор вчера в 09:22
Общество
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
РИА Новости 03:05
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54