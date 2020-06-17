В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом. Впервые с 1 мая цифра упала ниже 8 тыс. человек — до 7 843.

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

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