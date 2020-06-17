Коронавирус
Газета.RuВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом. Впервые с 1 мая цифра упала ниже 8 тыс. человек — до 7 843.
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В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Комсомольская правда06:45
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Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
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РИА Новости вчера в 20:18
Экономика
Оценены изменения тарифов ЖКХ с 1 июля
Российское правительство постановило, что во второй половине 2020 года цены на услуги вырастут на четыре процента, но не более.
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Общество
Россиянам пообещали новое пособие в 3 тысячи рублей
Всем родителям, которые в момент обращения числятся безработными, будут выплачивать по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
Кавказ Пост вчера в 11:13
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости вчера в 17:09
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Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Технологии
В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение
Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 07:13
Шоу-бизнес
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Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Путешествия
При заселении в санатории теперь понадобятся три справки
Санаторий имеет право принять туриста только при наличии у него всех трёх справок.
Суть событий 03:30
Армия и оружие
Желание Грузии производить свои Су-25 удивило даже американскую прессу
Грузия объявила о своем решении наладить производство собственных самолетов Су-25.
Актуальные Новости 10:09
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.
Вечерняя Москва 07:13
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Политика
Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».
РБК 08:28
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Происшествия
Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области
В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет.
RT на русском 10:01
Здоровье
Врачи в Ленобласти разработали новый способ лечения COVID-19 без ИВЛ
Главврач районной больницы города Кириши обратился к коллегам с открытым письмом, в котором рассказал о новом способе ослабления коронавируса, сообщает «Доктор Питер».
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Футбол
Воронежский «Факел» получил лицензию на следующий сезон в ФНЛ
Российский футбольный союз уведомил воронежский «Факел» о том, что нашему клубу выдана Лицензия на следующий сезон.
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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Lenta.ru 10:04
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
Дацюк находится в храме, который захватил священник
Хоккеист "Автомобилиста" Павел Дацюк находится в храме, который захватил схиигумен Сергий, передает Ura.ru.
Газета.Ru 07:21
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39