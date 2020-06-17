Российские медики за последние 24 часа зафиксировали 7843 новых случая COVID-19. В прошлый раз такой показатель был зарегистрирован 30 апреля. Согласно данным оперативного центра по контролю и мониторингу пандемии коронавируса, с 1 мая показатель не опускался ниже восьми тысяч.

Минимальное число случаев коронавируса с конца апреля выявили в РФ

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