Коронавирус
Народные новостиМинимальное число случаев коронавируса с конца апреля выявили в РФ
Российские медики за последние 24 часа зафиксировали 7843 новых случая COVID-19. В прошлый раз такой показатель был зарегистрирован 30 апреля. Согласно данным оперативного центра по контролю и мониторингу пандемии коронавируса, с 1 мая показатель не опускался ниже восьми тысяч.
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Общество
Где нашли заразившихся коронавирусом в Самарской области 15 июня
Напомним, всего в регионе зафиксировано 3910 случаев коронавируса, 1931 человека выздоровели, 49 — скончались.
Волга Ньюс 15 июня в 05:31
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Футбол
Кубок Украины. «Минай» — «Динамо». 17.06.2020. Где смотреть полуфинал онлайн, во сколько начало, прямая трансляция
В среду, 17 июня, в матче 1/2 финала Кубка Украины «Минай» из Закарпатской области примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:08
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату
Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Решение регулятора ФРГ по «Северному потоку — 2» обжаловали в суде
В середине мая немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы ЕС.
RT на русском 06:42
Экономика
Индексы Уолл-стрит продолжили рост после открытия торгов
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня торги на Уолл-стрит начались с падения основных индексов, однако к концу сессии индексы смогли закрепиться в «зеленой зоне».
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Минюст США подал в суд на Болтона
Отмечается, что на 500 страницах его книги содержится множество государственных тайн, поэтому юридическое ведомство требует, чтобы суд наложил запрет на публикацию мемуаров Болтона, передает ТАСС.
Комсомольская правда вчера в 18:50
Авто
BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition
Новый BMW 5-Series дебютировал на прошлой неделе и обновление для моделей M5 и M5 Competition было лишь вопросом времени.
SpeedMe 00:34
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru 04:02