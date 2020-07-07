Коронавирус

РБКРБКВ России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля

За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Это минимальный суточный показатель заболеваемости с 29 апреля, когда выявили 5841 случай инфицирования.
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Суточное число заболевших в РФ оказалось минимальным с 29 апреля

Московский Комсомолец04:59

В Подмосковье впервые за три месяца число заболевших COVID-19 за сутки не превысило 200 человек

Интерфакс - Россия04:04

В Московской области впервые за три месяца выявлено менее 200 случаев коронавируса за сутки

Вестник Кавказа04:09

Меньше 180 новых больных СОVID-19 выявили в Подмосковье. Это минимум с середины апреля

Телеканал 360°04:30

177 жителей Подмосковья заболели коронавирусом

Mosaica.ru04:00

В Подмосковье выявили минимальное число случаев заражения коронавирусом с 12 апреля

ТАСС03:50

В Подмосковье выявили минимум заболевших COVID-19 с 11 апреля

РБК04:13
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Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
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Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая

Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета вчера в 05:53
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Происшествия

СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
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Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
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Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
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Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав России утвердил временные рекомендации организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ 01:54
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Кино

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

Live24 03:49
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Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
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Политика

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
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Футбол

«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон

Чемпионат 04:53
Футбол

Женская бригада арбитров назначена на финал Кубка Украины

Женская бригада арбитров назначена на финал Кубка Украины по футболу, передает сайт Украинской ассоциации футбола.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
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Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
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Финансы

Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
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Здоровье

Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru 04:16
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Общество

В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку

Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
29
Общество

Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней

Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
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Экономика

Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников

Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.
Регион 64 04:28
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Фигурное катание

Фигуристка Бетина Попова рассказала о проблемах сгонки лишнего веса

Самое страшное было в том, что я пила всего по двести грамм воды в день.
ГЛАС.RU 04:46
Здоровье

На Украине коронавирусом заболели почти 50 тыс. человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 49 607 случаев коронавируса, 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:40
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